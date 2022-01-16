Порошенко, скорее всего, не будут задерживать в аэропорту, – СМИ

Офис президента Украины согласовал решеие Офису генерального прокурора не задерживать завтра подозреваемого в государственной измене пятого президента, нардепа Петра Порошенка в аэропорту.

Обэтом пишет Зеркало неделис ссылкой на источники в ОГП.

“Банковая постоянно определялась со стратегией задержания Порошенко. Но не только желание сорвать лидеру " ЕС " телекартинку с многотысячной поддержкой в момент задержания силовиками (команда основательно готовится к встрече лидера), стало ключевым в изменении решения Банковой", - говорится в сообщении.

Так, якобы есть проблемы с качеством решения Печерского суда, которое было принято за полчаса. "В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и этим подвергнуть сомнению все дело", - уточняет источник.

Поэтому народный депутат, скорее всего, получит возможность самостоятельно прийти в Печерский суд завтра в 11:00. И только если он не придет, у прокуроров будут основания его задержать”, – отмечает издание.

Zn.ua добавляет, что учитывая "качание" Банковой, решение в любой момент могут изменить.

Относительно меры пресечения для Петра Порошенко на период расследования, то по версии источника, его ждет круглосуточный домашний арест, под которым сейчас находится Виктор Медведчук. "Сумма залога с 1 миллиарда гривен, скорее всего, взлетит до 100 миллионов", - уточнил источник.

Напомним, Петр Порошенко должен вернуться в Украину утром 17 января рейсовым самолетом из Варшавы. . В тот же день "Европейская солидарность" планирует провести большой митинг во львовском аэропорту.

Порошенко уехал за границу еще до официального оглашения подозрения. Он сообщал, что проводит международные встречи, в частности по линии НАТО.

По прилету Порошенко хочет воспользоваться правом народного депутата на неотложный прием генерального прокурора. Ирина Венедиктова, как известно, подозрение Порошенко не подписывала, потому что была в отпуске. Вместо нее это сделал ее заместитель.

Именно 17 января суд и планирует избрать ему меру пресечения. В ходатайстве для него просят заключение под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Именно столько просили и для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.

Адвокаты Порошенко заявили, что уже есть определение о его задержании. В ГБР между тем говорят, что политик уклонился от явки в суд, а это может привести к применению к нему еще более суровой меры пресечения.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили наличными.

В СБУ добавили, что в основание подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно, станет известно 14 января, когда обнародуют постановление.

Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный, кто был под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин за кордоном.

Обоим объявили подозрение еще осенью. Тогда стражи порядка привели также аудио разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по поводу реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудио фигурирует имя Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина.

В разговорах в качестве участников фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Зурабов и помощник Путина Сурков.