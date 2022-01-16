С сегодняшнего дня печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке
Объем изданий на украинском языке должен составлять не менее 50% от продаваемых в определенном месте.
Сегодня, 16 января, вступила в силу норма Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой газеты и журналы в Украине должны издаваться на государственном языке.
Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Нововведения предполагают, что выпуск печатных СМИ на других языках, а не украинском, разрешен только при условии, что они будут параллельно иметь украинский вариант. Все языковые версии должны издаваться в один день, иметь одинаковое название, содержание, объем, способ печати и аналогичную нумерацию.
Согласно данным Книжной палаты Украины в 2021 году 217 газет и 107 наименований журналов (общеукраинских и региональных изданий) выходили не на государственном языке и не имели украиноязычной версии.
Объем газет и журналов на государственном языке с 16 января должен составлять не менее 50% от продаваемых в определенном месте. Если же в точке будут продавать издание на иностранном языке, то обязательными станут продажи экземпляров этой прессы на украинском.
“16 января – новый этап имплементации норм языкового Закона, который, безусловно, обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского, действительно, становится больше”, – подчеркнул Кремень.