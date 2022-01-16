Чалый: статус "НАТО+" позволит Украине гораздо быстрее получить новейшее вооружение

В этом случае Украина до вступления в НАТО и присоединения к ПДЧ будет иметь льготный режим поставки вооружений.

Если США предоставит Украине статус "НАТО+", то новейшее вооружение страна сможет получить гораздо быстрее.

Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает "Радио Свобода".

"Думаю, что это неплохое предложение. Подразумевается, что Украина до вступления в НАТО и присоединения к ПДЧ будет иметь льготный режим поставок вооружений быстро и нового качества, то есть более эффективные новейшие системы. И Украину предлагают рассматривать среди членов так называемой группы "НАТО" +". Это - Япония, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Республика Корея. То есть это союзники США , традиционно имеющие очень большое военное, военно-техническое сотрудничество", - сказал Чалый.

Чалый отметил, что перспективы прохождения этого законопроекта менее реалистичны, чем прохождение двухпартийных законопроектов". Однако он все же не исключил такую возможность в будущем.

Напомним, ранее группа республиканских конгрессменов инициировала законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс". Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности – противовоздушного и противокорабельного оружия.