В километре от линии разграничения на Донбассе нацгвардейцы задержали иностранцев

На наблюдательном посту в Луганской области, за километр от линии разграничения, бойцы Национальной гвардии Украины задержали двух граждан Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в ООС.

"После проведения проверки нацгвардейцы обнаружили, что срок пребывания одного из них закончился 10 января, другой находился на территории Украины безосновательно", - говорится в сообщении.

Также было обнаружено, что мужчины ранее отбывали наказание в виде лишения свободы.

Бойцы передали задержанных сотрудникам Государственной пограничной службы Украины для установления обстоятельств и принятия правового решения.

Напомним, в октябре во Львове правоохранители разоблачили гражданина Турции, который находится в международном розыске.