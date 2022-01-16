В километре от линии разграничения на Донбассе нацгвардейцы задержали иностранцев

Их передали пограничникам.

В километре от линии разграничения на Донбассе нацгвардейцы задержали иностранцев
Фото: mvs.gov.ua

На наблюдательном посту в Луганской области, за километр от линии разграничения, бойцы Национальной гвардии Украины задержали двух граждан Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в ООС.

"После проведения проверки нацгвардейцы обнаружили, что срок пребывания одного из них закончился 10 января, другой находился на территории Украины безосновательно", - говорится в сообщении.

Также было обнаружено, что мужчины ранее отбывали наказание в виде лишения свободы.

Бойцы передали задержанных сотрудникам Государственной пограничной службы Украины для установления обстоятельств и принятия правового решения.

Напомним, в октябре во Львове правоохранители разоблачили гражданина Турции, который находится в международном розыске.

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