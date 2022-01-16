Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.

"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов".

Кибератака на правительственные украинские сайты дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии против Украины.

Об этом в Твиттере написал сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул серьезность ситуации. Бильдт отметил, что кибератака была осуществлена для внедрения вредоносного программного обеспечение, которое бы “по инструкции в определенный момент уничтожило в той или иной степени все системы”.

We are in the most dangerous security situation in Europe since the early 1960’s. The latest in the cyberattack against ?? just add to the picture of preparations for large scale aggression against the country. — Carl Bildt (@carlbildt) January 16, 2022

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украине за последние четыре года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что за хакерскими атаками стоит РоSSия.

В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой может стоять группа хакеров, связанных с разведкой Беларуси.