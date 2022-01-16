Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.

"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов".

Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
Фото: sverigesradio.se

Кибератака на правительственные украинские сайты дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии против Украины.

Об этом в Твиттере написал сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул серьезность ситуации. Бильдт отметил, что кибератака была осуществлена для внедрения вредоносного программного обеспечение, которое бы “по инструкции в определенный момент уничтожило в той или иной степени все системы”.

We are in the most dangerous security situation in Europe since the early 1960’s. The latest in the cyberattack against ?? just add to the picture of preparations for large scale aggression against the country.

— Carl Bildt (@carlbildt) January 16, 2022

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украине за последние четыре года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что за хакерскими атаками стоит РоSSия.

В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой может стоять группа хакеров, связанных с разведкой Беларуси.

16 января стало известно, что специалисты Microsoft Corp. нашли вредное программное обеспечение на нескольких украинских правительственных сайтах и сайтах организаций, связанных с правительством.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
В Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на ДонбассеВ Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на Донбассе
Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныЕрмак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Стефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТОСтефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Нуланд заявила о 18 сценариях санкций против РоSSии в случае дальнейшей агрессииНуланд заявила о 18 сценариях санкций против РоSSии в случае дальнейшей агрессии
Швеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском мореШвеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском море
Мэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSииМэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSии
В СБУ назвали волну "минирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФВ СБУ назвали волну "минирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФ
В СБУ назвали волну "заминирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФВ СБУ назвали волну "заминирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФ
Порошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий КремляПорошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий Кремля
Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаСовет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Кулеба назвал "неделю большой дипломатии" неудовлетворительной для РоSSииКулеба назвал "неделю большой дипломатии" неудовлетворительной для РоSSии
Данилов о возможном вторжении РФ: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра - нет"Данилов о возможном вторжении РФ: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра - нет"
США по-прежнему советуют американцам избегать путешествий в Украину из-за РоSSииСША по-прежнему советуют американцам избегать путешествий в Украину из-за РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости