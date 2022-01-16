Оккупанты стянули на Донбасс еще 275 единиц военной техники

Дополнительное вооружение и военная техника РФ обнаружена в трех районах.

В течение субботы, 15 января, роSSийские оккупанты дополнительно разместили на временно оккупированной территории Донбасса 275 единиц военной техники.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

“По сравнению с прошлыми сутками было обнаружено дополнительное вооружение и военная техника. РФ в районах Шимшиневка, Миусинск и Садовый. Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Так велся огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат пролетал над районом Васильевка. Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также испытывал влияние помех сигнала GPS », – говорится в сообщении.

В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" всего размещено вооружения и военной техники 37 единиц, из них:

• с нарушением линии отвода в районе Новоселовка (31 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц);

• с нарушением районов хранения в районе Терново (57 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц);

• военное присутствие в зоне безопасности в районе Терново (57 км от линии столкновения) – САУ (9 единиц), ББМ (14 единиц).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" всего размещено вооружения и военной техники 238 единиц, из них:

• с нарушением линии отвода в районах:

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – 2С1 «Гвоздика» 122 мм (14 единиц), Д-30 122 мм (12 единиц);

Садовый (57 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерийская установка (6 единиц);

• с нарушением районов хранения в районах:

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – Т-72 (1 единица), Т-64 (13 единиц);

Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (10 единиц);

Миусинск (62 км от линии столкновения) – САУ (15 единиц), буксируемая артиллерийская установка (10 единиц), танки неустановленного типа (19 единиц);

• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – РРС (2 единицы), Р-142 (1 единица), Р-145 (2 единицы), ББМ (44 единицы), 9К35 «Стрела-10» (3 единицы);

Миусинск (62 км от линии столкновения) – РСЗО (3 единицы);

Садовый (57 км от линии столкновения) – РСЗО (2 единицы);

Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – ББМ (27 единиц).

Напомним, Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай роSSийского вторжения на территорию Украины. Какие именно меры будут приняты, будет зависеть от характера роSSийской агрессии.