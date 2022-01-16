Сегодня украинцы чтят память защитников Донецкого аэропорта

Они держали оборону аэродрома 242 дня.

Сегодня украинцы чтят память защитников Донецкого аэропорта
Фото: Латгалец

16 января украинцы отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов.

Они держали оборону аэродрома 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года во время войны на востоке Украины.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "градов", минометов и танков, работали снайперы. "Киборгами" украинских военных назвали сами террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких трудных условиях.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытие аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО ушли из ДАП из-за разрушения объекта.

В целом количество погибших военнослужащих ВСУ за время обороны ДАП с сентября 2014 года по январь 2015 составило 109 человек.

Напомним, в январе 2020 года подрыв боевиками опор ДАП в 2015 году выделили в отдельное уголовное дело. Это второй зарегистрированный факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
В Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на ДонбассеВ Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на Донбассе
Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныЕрмак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Стефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТОСтефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Названы имена двух украинских защитников, погибших 10 января на ДонбассеНазваны имена двух украинских защитников, погибших 10 января на Донбассе
Москва не имеет оптимизма накануне переговоров с США, предварительная встреча может состояться уже сегодняМосква не имеет оптимизма накануне переговоров с США, предварительная встреча может состояться уже сегодня
Украинцы собрали митинг под стенами Белого домаУкраинцы собрали митинг под стенами Белого дома
Угрозы к открытой агрессии со стороны РоSSийской Федерации на сегодняшний день не видим – ДаниловУгрозы к открытой агрессии со стороны РоSSийской Федерации на сегодняшний день не видим – Данилов
На сегодняшнем заседании СНБО рассматривали 21 вопрос, в том числе санкции против компаний-строителей Керченского мостаНа сегодняшнем заседании СНБО рассматривали 21 вопрос, в том числе санкции против компаний-строителей Керченского моста
Президент Эстонии: украинцы имеют право сами решать, в какие союзы вступатьПрезидент Эстонии: украинцы имеют право сами решать, в какие союзы вступать
Украинцы считают Зеленского "политиком года", "разочарованием года" и "мемом года", - опросУкраинцы считают Зеленского "политиком года", "разочарованием года" и "мемом года", - опрос
Украинцы оценивают ситуацию в Украине как "кризисную с деградацией и хаосом", - опросУкраинцы оценивают ситуацию в Украине как "кризисную с деградацией и хаосом", - опрос
Украинцы живут на 12 лет меньше, чем другие европейцы, - исследованиеУкраинцы живут на 12 лет меньше, чем другие европейцы, - исследование
Украинцы в течение 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря, - ЕпифанийУкраинцы в течение 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря, - Епифаний
Последние новости
Подгружаем последние новости