Сегодня украинцы чтят память защитников Донецкого аэропорта

16 января украинцы отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов.

Они держали оборону аэродрома 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года во время войны на востоке Украины.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "градов", минометов и танков, работали снайперы. "Киборгами" украинских военных назвали сами террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких трудных условиях.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытие аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО ушли из ДАП из-за разрушения объекта.

В целом количество погибших военнослужащих ВСУ за время обороны ДАП с сентября 2014 года по январь 2015 составило 109 человек.

Напомним, в январе 2020 года подрыв боевиками опор ДАП в 2015 году выделили в отдельное уголовное дело. Это второй зарегистрированный факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии.