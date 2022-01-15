В США считают, что "дверь для дипломатического решения пока открыта".

Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай роSSийского военного вторжения на территорию Украины. Какие именно меры будут приняты, будет зависеть от характера роSSийской агрессии.

Об этом заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times.

"Я не буду давать обзор 18 разных сценариев... Просто отмечу, что наша преданность и обсуждение с союзниками касаются того, как очень быстро причинить очень острую боль, если РоSSия сделает это движение в любой форме", – цитирует издание слова должностного лица. Нуланд отметила, что в наработке пакета санкций США и Европа стремятся "равномерно разделить бремя" и создать такой пакет, который "готовы воплощать". При этом замгоссекретаря добавила, что с точки зрения США "двери для дипломатического решения пока открыты", а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности роSSийским официальным лицам. "Мы считаем, что можем снизить напряженность и достичь определенного прогресса по некоторым из этих вопросов с помощью дипломатии", - подчеркнула Нуланд.

Нуланд также прокомментировала сообщение о хакерских атаках на правительственные учреждения в Украине 14 января отметила, что такие действия соответствуют роSSийским сценариям, которые уже воплощались в других местах.

Ранее на этой неделе Нуланд заявила, что РоSSия готовила планы саботажа и внутренней дестабилизации по отношению к Украине.