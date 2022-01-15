Нуланд заявила о 18 сценариях санкций против РоSSии в случае дальнейшей агрессии

В США считают, что "дверь для дипломатического решения пока открыта".

Нуланд заявила о 18 сценариях санкций против РоSSии в случае дальнейшей агрессии
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай роSSийского военного вторжения на территорию Украины. Какие именно меры будут приняты, будет зависеть от характера роSSийской агрессии.

Об этом заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times.

"Я не буду давать обзор 18 разных сценариев... Просто отмечу, что наша преданность и обсуждение с союзниками касаются того, как очень быстро причинить очень острую боль, если РоSSия сделает это движение в любой форме", – цитирует издание слова должностного лица. Нуланд отметила, что в наработке пакета санкций США и Европа стремятся "равномерно разделить бремя" и создать такой пакет, который "готовы воплощать". При этом замгоссекретаря добавила, что с точки зрения США "двери для дипломатического решения пока открыты", а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности роSSийским официальным лицам. "Мы считаем, что можем снизить напряженность и достичь определенного прогресса по некоторым из этих вопросов с помощью дипломатии", - подчеркнула Нуланд.

Нуланд также прокомментировала сообщение о хакерских атаках на правительственные учреждения в Украине 14 января отметила, что такие действия соответствуют роSSийским сценариям, которые уже воплощались в других местах.

Ранее на этой неделе Нуланд заявила, что РоSSия готовила планы саботажа и внутренней дестабилизации по отношению к Украине.

Также она уже заявляла, что США имеют договренности с союзниками в Европе по подготовке пакета "очень болезненных" санкций против РоSSии в случае последующей военной эскалации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
В Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на ДонбассеВ Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на Донбассе
Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныЕрмак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Стефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТОСтефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТО
В Сенате США предлагают поставлять в Украину вооружение, предназначавшееся для АфганистанаВ Сенате США предлагают поставлять в Украину вооружение, предназначавшееся для Афганистана
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
Швеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском мореШвеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском море
Сенатор Рубио представил законопроект о персональных санкциях в отношении Путина в случае вторжения РФ в УкраинуСенатор Рубио представил законопроект о персональных санкциях в отношении Путина в случае вторжения РФ в Украину
Мэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSииМэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSии
В СБУ назвали волну "минирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФВ СБУ назвали волну "минирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФ
РоSSийские войска в Приднестровье провели противопожарные учения и тренировки тыловиковРоSSийские войска в Приднестровье провели противопожарные учения и тренировки тыловиков
В СБУ назвали волну "заминирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФВ СБУ назвали волну "заминирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФ
Депутат Европарламента предлагает применить санкции против судей, привлеченных к делу ПорошенкоДепутат Европарламента предлагает применить санкции против судей, привлеченных к делу Порошенко
РоSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ, чтобы обвинить УкраинуРоSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ, чтобы обвинить Украину
Порошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий КремляПорошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий Кремля
Последние новости
Подгружаем последние новости