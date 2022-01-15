Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших во время протестов

Из 225 погибших – 19 силовиков.

Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших во время протестов
Протесты в Алматы
Фото: ЕРА/UPG

Во время протестов в Казахстане погибли по меньшей мере 225 человек. Об этом заявил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев, сообщает местное издание Tengri News.

"Во время чрезвычайного положения в морги было доставлено 225 погибших. Часть – это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. Среди погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане", – сказал Шалабаев, не уточнив, сколько среди погибших мирных жителей.

Из 225 погибших 175 умерли в медицинских учреждениях, уточнила пресс-секретарь Минздрава Казахстана Асель Артакшинова.

По информации Генпрокуратуры и Минздрава, всего во время протестов в Казахстане пострадали 4 578 человек, из них 3 393 – сотрудники силовых структур. Более 2 677 пострадавших обратились за медицинской помощью, из них 265 продолжают лечение, 67 человек находятся в реанимациях.

Число участников "погромов" во время протестов Генпрокуратура оценила в более 20 тысяч человек. Было возбуждено 546 уголовных дел, из них 44 – о терроризме, 34 – о массовых беспорядках и 15 – об убийстве. 446 подозреваемых были арестованы решениями судов.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать повышение цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как следствие, Назарбаев не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев. Во время протестов власти выключали связь и Интернет, а по всей территории Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию. Борьбу с протестами называют "антитеррористической операцией". Президент разрешил военным стрелять без предупреждения на поражение.

На фоне протестов, которые сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на казахстанских военных и правоохранителей, президент Казахстана Токаев 5 января обратился в ОДКБ с просьбой "помочь".

Организация решила направить туда своих военных. РоSSия направила своих десантников. Первые военные прибыли в Казахстан 6 января. Управлять операцией назначили роSSийского генерала, который командовал оккупацией Крыма. Всего в Казахстан прибыли около 2 030 военных и 230 единиц техники.

13 января войска ОДКБ начали выводить из Казахстана.

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