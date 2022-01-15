Сына чиновника Минобразования, бросившего мужчину головой об асфальт из-за замечания, арестовали под залог почти в 1 млн гривен

В субботу, 15 января, суд избрал меру пресечения сыну чиновника Министерства образования Украины, который избил прохожего за замечание о парковке. Владислав Стеценко был заключен под стражу с правом внесения залога в размере 992 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

"Днепровский районный суд г. Киева в субботу, 15 января, удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца мужчине, который во время конфликта нанес киевлянину тяжкие телесные повреждения", - сказано в сообщении .

При этом суд отклонил ходатайство стороны защиты о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемый свою вину признал. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Фото: Киев Оперативный Владислав Стеценко

Как сообщалось, 14 января, находясь возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе столицы, подозреваемый агрессивно отреагировал на замечания местного жителя о неправильной парковке, бросил мужчину головой об асфальт. Потерпевший, получивший в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице.

Полиция Киева узнала о драке во время мониторинга сети Интернет. Приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, после вмешательства прокуратуры его задержали.

По информации из открытых источников, нападавший – 24-летний Владислав Стеценко – является сыном главы комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Вадима Стеценко.