Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны

В город доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности в атмосферу вытекают ядовитые вещества.

В оккупированный роSSийскими военными город Горловка Донецкой области доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности в воздух вытекают ядовитые вещества.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в соцсети Facebook.

Аммиак доставлен на ПАО "Концерн Стирол".

"РоSSийская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины. Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства", – говорится в сообщении.

В сообщении военной разведки отмечено, что вызванная действиями роSSийских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства.

Напомним, в начале января военная разведка сообщила, что во время новогодних праздников роSSийские оккупационные войска усилили свои позиции на Донбассе. В частности, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии столкновения и увеличили количество снайперских пар.