В ОПУ посчитали заграничные командировки Зеленского в 2021 году

Также рассказали о рабочих поездках президента в пределах Украины.

В ОПУ посчитали заграничные командировки Зеленского в 2021 году
Зеленський і британський прем'єр Борис Джонсон
Фото: Офіс президента

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский совершил 13 зарубежных визитов и 21 рабочую поездку по украинским областям.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году - два официальных и 11 рабочих визитов", - сообщили в ОП.

В 2020 году Глава государства совершил 45, а в 2021 году – 21 рабочую поездку в регионы Украины.

Чаще всего глава государства бывал в Донецкой и Луганской областях.

"Чаще всего посещаемыми областями были Донецкая (12 поездок), Луганская (9 поездок), Одесская (6 поездок), Киевская и Харьковская (по 5 поездок), Запорожская (4 поездки)", - говорится в сообщении.

Отметим, Зеленский в прошлом году находился с визитами, в частности, в ОАЭ, Катаре, Турции, Франции, Польше, Литве, Германии, Молдове, США и Великобритании.

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