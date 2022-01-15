В ОПУ посчитали заграничные командировки Зеленского в 2021 году

Также рассказали о рабочих поездках президента в пределах Украины.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский совершил 13 зарубежных визитов и 21 рабочую поездку по украинским областям.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году - два официальных и 11 рабочих визитов", - сообщили в ОП.

В 2020 году Глава государства совершил 45, а в 2021 году – 21 рабочую поездку в регионы Украины.

Чаще всего глава государства бывал в Донецкой и Луганской областях.

"Чаще всего посещаемыми областями были Донецкая (12 поездок), Луганская (9 поездок), Одесская (6 поездок), Киевская и Харьковская (по 5 поездок), Запорожская (4 поездки)", - говорится в сообщении.