В ОПУ посчитали заграничные командировки Зеленского в 2021 году
Также рассказали о рабочих поездках президента в пределах Украины.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский совершил 13 зарубежных визитов и 21 рабочую поездку по украинским областям.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Офис президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году - два официальных и 11 рабочих визитов", - сообщили в ОП.
В 2020 году Глава государства совершил 45, а в 2021 году – 21 рабочую поездку в регионы Украины.
Чаще всего глава государства бывал в Донецкой и Луганской областях.
"Чаще всего посещаемыми областями были Донецкая (12 поездок), Луганская (9 поездок), Одесская (6 поездок), Киевская и Харьковская (по 5 поездок), Запорожская (4 поездки)", - говорится в сообщении.
Отметим, Зеленский в прошлом году находился с визитами, в частности, в ОАЭ, Катаре, Турции, Франции, Польше, Литве, Германии, Молдове, США и Великобритании.