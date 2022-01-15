"ЕС" в день возвращения Порошенко собирает во львовском аэропорту большой митинг

В заявке на митинг указано – "в защиту демократии и закона".

"Европейская солидарность" планирует в понедельник, 17 января, провести большой митинг во львовском аэропорту. В тот же день в Украину должен вернуться подозреваемый в государственной измене пятый президент, нардеп Петр Порошенко.

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на Львовский городской совет.

В заявке " ЕС " на проведение собрания первый заместитель главы партии Олег Синютка не сообщил его цель, указав лишь, что митинг проведут "в защиту демократии и закона".

"Как следует из письма, направленного во Львовский горсовет за подписью Олега Синютки, территориальная организация партии " ЕС " намерена провести 17 января мирное собрание во Львове на ул Любинская, 168 (по этому адресу расположен аэропорт)", - говорится в сообщении.

Фото: zaxid.net

Акция продлится два часа – с 13:00 до 15:00, ожидаемое количество участников – 10 тысяч человек.

Организатором собрания и ответственным за соблюдение общественного порядка указан сам Олег Синютка.

"Вероятно проведение митинга во львовском аэропорту связано с ожидаемым возвращением в Украину экс-президента Петра Порошенко, которому ранее были предъявлены официальные обвинения в государственной измене", - добавляет издание.

Конкретной причины собрания журналистам не назвали ни пресс-служба львовской ячейки партии, ни сам Синютка.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко вернется в Украину утром 17 января рейсовым самолетом из Варшавы.

Порошенко уехал за границу еще до официального оглашения подозрения. Он сообщал, что проводит международные встречи, в частности, по линии НАТО.

По прилету Порошенко хочет воспользоваться правом народного депутата на неотложный прием генерального прокурора. Ирина Венедиктова, как известно, подозрение Порошенко не подписывала, потому что была в отпуске. Вместо нее это сделал ее заместитель.

Именно 17 января суд и планирует избрать ему меру пресечения. В ходатайстве ему просят содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Именно столько просили и для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.

Адвокаты Порошенко заявили, что уже есть решение о его задержании. В ГБР тем временем говорят, что политик уклонился от явки в суд, а это может привести к избранию более строгой меры пресечения.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили наличными.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 14 января, когда обнародуют постановление.

Кроме Порошенко и Медведчука фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный, кто был под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин находится за границей.

Обоим объявили подозрение еще осенью. Тогда правоохранители предоствили также аудиозаписи разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по поводу реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудиозаписях фигурирует имя Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина.

В разговорах в качестве участников фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Зурабов и помощник Путина Сурков.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 15 января из-за порывов ветра в Украине обесточено 1 418 населенных пунктов в 16 областях.