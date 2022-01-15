Зятьев Назарбаева уволили из казахстанских нацкомпаний

Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов лишились высоких должностей, которые заняли сразу после женитьбы на дочерях тогдашнего президента страны.

Из национальных компаний "КазТрансГаз" и "Казтрансойл" уволены затья бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Речь идет о мужьях Дариги и Алии Назарбаевых.

Об этом стало известно Telegram-каналу Orda.

По информации источников, генеральный директор и председатель правления АО "Казтрансойл" Димаш Досанов потерял высокий пост, который занимал с 2016 года, вскоре после женитьбы с младшей дочерью первого президента страны Алией.

Также свой пост потерял Кайрат Шарипбаев, ставший председателем правления АО НК "КазТрансГаз" вскоре после брака со старшей дочерью Назарбаевой Даригой.

Информацию об уходе Досанова подтвердили в пресс-службе фонда Самрук-Казина. Как отмечает Zakon.kz, главы предприятий сами подали заявления на увольнение.

Также появилась информация о том, что брат Назарбаева – Болат Назарбаев – вылетел в ОАЭ из Бишкека. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия внезапно удалила свои аккаунты в соцсетях после того, как Instagram определил, что она находится в ОАЭ .

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать повышение цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как следствие, Назарбаев не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев.

Сам Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике после 28 декабря 2021 года. Он не сделал ни одного заявления во время массовых протестов и беспорядков в Казахстане. Сообщалось, что бывший президент и его дочери с семьями покинули страну. Однако посол республики в Азербайджане Сержан Абдикарим утверждает, что Назарбаев находится в Нур-Султане.

Единственный за 30 лет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке в марте 2019 года. В должность президента вступил нынешний президент Касим-Жомарт Токаев, который был главой Сената. Столицу страны – Астану – переименовали в Нурсултан в его честь.