Глава ПЦУ Епифаний заболел ковидом

Сегодня, 15 января, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний получил положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской Митрополии ПЦУ, добавив, что в прошлом году глава ПЦУ прошел полный курс вакцинации.

В Киевской митрополии сообщили, что из-за болезни митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении. В течение следующей недели он не будет совершать богослужений и принимать посетителей.

"Просим духовенство и верных превозносить молитвы о скором выздоровлении Предстоятеля Православной Церкви Украины", – добавили в митрополии.

Напомним, 24 декабря положительный тест на ковид получил полностью вакцинированный глава Константинопольской церкви патриарх Варфоломей. 30 декабря он был выписан из американского госпиталя в Стамбуле. Там патриарх Варфоломей находился шесть дней после заражения омикрон-вариантом коронавируса.