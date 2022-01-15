Сенатор Рубио представил законопроект о персональных санкциях в отношении Путина в случае вторжения РФ в Украину

Также предусмотрены санкции против роSSийских чиновников и "Северного потока-2".

Сенатор Рубио представил законопроект о персональных санкциях в отношении Путина в случае вторжения РФ в Украину
Фото: ЕРА/UPG

Сенатор-республиканец Марко Рубио представил новый законопроект по сдерживанию вторжения РоSSии в Украину.

Об этом пишет “Голос Америки”.

Законопроект предусматривает немедленное введение персональных санкций в отношении президента РоSSии Владимира Путина, официальных лиц в роSSийском правительстве и газопровода Северный поток-2 в случае усиления агрессии РФ.

Рубио, являющийся заместителем главы Комитета по разведке и входящий в состав Комитета по международным отношениям верхней палаты Конгресса США, передал на рассмотрение Сената текст законопроекта "О сдерживании авторитарных военных действий" в пятницу.

Как сообщила пресс-служба Рубио, законопроект стал первым подобным документом, предусматривающим введение санкций лично против Путина и против секторов роSSийской экономики, "от которых зависит личное обогащение (путинского) режима".

“Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих контроль (Путина) над Россией. Президент Байден, кажется, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решительность, а не слабость. Я призываю своих коллег из Сената работать со мной над принятием этого законопроекта, пока не слишком поздно", – заявил сенатор.

Напомним, в четверг, 13 января, законопроект республиканского сенатора Теда Круза о новых санкциях против роSSийского газопровода "Северный поток-2" не набрал достаточного количества голосов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
В Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на ДонбассеВ Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на Донбассе
Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныЕрмак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Стефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТОСтефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТО
В Сенате США предлагают поставлять в Украину вооружение, предназначавшееся для АфганистанаВ Сенате США предлагают поставлять в Украину вооружение, предназначавшееся для Афганистана
Блок рекламы


Похожие новости
Министр иностранных дел Канады посетит Украину на следующей неделеМинистр иностранных дел Канады посетит Украину на следующей неделе
РоSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ, чтобы обвинить УкраинуРоSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ, чтобы обвинить Украину
ЛаВРУН фюрера РФ обвинил Украину в накоплении "необычно большого количества" войск у линии столкновенияЛаВРУН фюрера РФ обвинил Украину в накоплении "необычно большого количества" войск у линии столкновения
РоSSия ищет повод для вторжения в Украину или она может его придумать, - советник БайденаРоSSия ищет повод для вторжения в Украину или она может его придумать, - советник Байдена
Сенат США не поддержал законопроект о новых санкциях в отношении "Северного потока-2"Сенат США не поддержал законопроект о новых санкциях в отношении "Северного потока-2"
РоSSия пригрозила перейти к "режиму контругроз" в случае отказа НАТО от "гарантий безопасности"РоSSия пригрозила перейти к "режиму контругроз" в случае отказа НАТО от "гарантий безопасности"
Канада заверила Украину в непреклонной поддержке на фоне роSSийских угроз, - МИДКанада заверила Украину в непреклонной поддержке на фоне роSSийских угроз, - МИД
США по-прежнему советуют американцам избегать путешествий в Украину из-за РоSSииСША по-прежнему советуют американцам избегать путешествий в Украину из-за РоSSии
В Сенате США предлагают поставлять в Украину вооружение, предназначавшееся для АфганистанаВ Сенате США предлагают поставлять в Украину вооружение, предназначавшееся для Афганистана
Порошенко вернется в Украину утром 17 января на рейсе из ВаршавыПорошенко вернется в Украину утром 17 января на рейсе из Варшавы
Последние новости
Подгружаем последние новости