Сенатор Рубио представил законопроект о персональных санкциях в отношении Путина в случае вторжения РФ в Украину

Также предусмотрены санкции против роSSийских чиновников и "Северного потока-2".

Сенатор-республиканец Марко Рубио представил новый законопроект по сдерживанию вторжения РоSSии в Украину.

Об этом пишет “Голос Америки”.

Законопроект предусматривает немедленное введение персональных санкций в отношении президента РоSSии Владимира Путина, официальных лиц в роSSийском правительстве и газопровода Северный поток-2 в случае усиления агрессии РФ .

Рубио, являющийся заместителем главы Комитета по разведке и входящий в состав Комитета по международным отношениям верхней палаты Конгресса США , передал на рассмотрение Сената текст законопроекта "О сдерживании авторитарных военных действий" в пятницу.

Как сообщила пресс-служба Рубио, законопроект стал первым подобным документом, предусматривающим введение санкций лично против Путина и против секторов роSSийской экономики, "от которых зависит личное обогащение (путинского) режима".

“Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих контроль (Путина) над Россией . Президент Байден, кажется, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решительность, а не слабость. Я призываю своих коллег из Сената работать со мной над принятием этого законопроекта, пока не слишком поздно", – заявил сенатор.

Напомним, в четверг, 13 января, законопроект республиканского сенатора Теда Круза о новых санкциях против роSSийского газопровода "Северный поток-2" не набрал достаточного количества голосов.