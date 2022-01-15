Министр иностранных дел Канады посетит Украину на следующей неделе
Визит Мелани Джоли продлится шесть дней.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на следующей неделе посетит Украину на фоне повышенной угрозы вторжения роSSийских войск в страну.
Об этом пишет cbc.ca.
В офисе Джоли сообщили, что шестидневная поездка должна "подтвердить непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".
Джоли планирует встретиться в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.
Также ожидается, что она посетит канадские войска, дислоцированные в Украине, чтобы поддержать местных военных.
"Сосредоточение роSSийских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев", – заявила Джоли в заявлении для СМИ.
Напомним, Джоли возглавила министерство иностранных дел Канады в октябре прошлого года.
В январе 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо обновить декларацию об особом партнерстве между странами.