Министр иностранных дел Канады посетит Украину на следующей неделе

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на следующей неделе посетит Украину на фоне повышенной угрозы вторжения роSSийских войск в страну.

Об этом пишет cbc.ca.

В офисе Джоли сообщили, что шестидневная поездка должна "подтвердить непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Джоли планирует встретиться в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.

Также ожидается, что она посетит канадские войска, дислоцированные в Украине, чтобы поддержать местных военных.

"Сосредоточение роSSийских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев", – заявила Джоли в заявлении для СМИ .

Напомним, Джоли возглавила министерство иностранных дел Канады в октябре прошлого года.

В январе 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо обновить декларацию об особом партнерстве между странами.