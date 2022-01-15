Управление госохраны Украины отмечает 30-ю годовщину со дня основания

Управление является неотъемлемой составляющей сектора безопасности и обороны страны, отметил президент Зеленский.

Управление госохраны Украины отмечает 30-ю годовщину со дня основания
Фото: vchaspik.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Управление государственной охраны Украины с 30-летием со дня основания.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Он отметил, что Управление является неотъемлемой составляющей сектора безопасности и обороны, ему принадлежит важная роль в обеспечении стабильного развития нашей страны и функционировании органов государственной власти, особенно во время военной агрессии против нашего государства и роста террористических угроз.

"Вы одними из первых среди правоохранительных органов и военных формирований выступили в защиту территориальной целостности и независимости Украины в 2014 году и сегодня в районе проведения Операции объединенных сил самоотверженно выполняете задачи, обеспечивая в боевой обстановке безопасность лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана", – добавил президент.

Глава государства отметил, что отличительными чертами охранного ведомства стало самоотверженное служение украинскому народу и решительная защита интересов общества и государства.

“Каждый день лично вижу вашу работу, вызовы и проблемы, с которыми приходится сталкиваться и решать быстро, решительно, профессионально. Благодарю каждого за патриотизм, мужество, верность чести и военной присяге. Желаю всем крепкого здоровья, согласия, благополучия и несгибаемой веры в нашу победу и светлое будущее государства”, – сказал Зеленский.

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