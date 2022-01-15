Январская сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате

Украину будут представлять 5 членов нашей делегации.

Январская сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате
Фото: assembly.coe.int

Следующая сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоится 24-28 января в гибридном формате, а физическое присутствие делегатов будет ограничено.

Об этом говорится в сообщении ПАСЕ.

То есть принять участие в заседании можно будет онлайн и офлайн.

Офлайн на сессии будут присутствовать только президент и вице-президенты Ассамблеи, главы комитетов, главы политических групп, главы национальных делегаций, один заместитель главы национальной делегации от оппозиции, и один член секретариата, а также докладчики, чьи доклады включены в повестку дня.

Украину в Страсбурге будет представлять, в частности, нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Таким образом в Страсбург из нашей украинской делегации на этот раз смогут поехать: я, как докладчик, а также Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Сергей Соболев и еще один член секретариата", - написал он в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Напомним, осенью прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила предложенный Украиной список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

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