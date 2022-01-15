Мэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSии

Под руководством экс-мэра местные власти 225 раз нарушили закон.

Мэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSии
Фото: en.wikipedia.org

Мэрию Лиссабона оштрафовали на 1,25 млн евро за передачу посольствам разных стран, в частности, РоSSии, личных данных организаторов акций протеста перед этими посольствами.

Об этом пишет bbc.com.

Дело было открыто в прошлом году, когда роSSийские политические эмигранты, живущие в Португалии, обнаружили: городской совет передал посольству РоSSии персональные данные (имена, адреса и номера телефонов) организаторов акции в поддержку Алексея Навального.

Комиссия по защите данных выяснила, что в 2018-2021 годах, под руководством действующего тогда мэра-социалиста Фернандо Медины, чиновники 225 раз нарушили закон. Они передали персональные данные участников 52 различных акций посольствам РоSSии, Кубы, Венесуэлы, Анголы и других стран.

Мэрия "сливала" данные посольствам и до 2018 года, но в то время это еще не было нарушением закона. Общий регламент по защите данных Евросоюза вступил в силу в мае 2018 года.

В некоторых случаях мэрию можно было бы оштрафовать на 20 млн евро, но комиссия пожалела мэрию, учитывая ее финансовые трудности из-за пандемии.

Городской совет Лиссабона, который теперь возглавляет социал-демократ Карлуш Моедаш, назвал штраф "трудным наследием, которое прежнее руководство оставило жителям Лиссабона".

"Мы ждали этого решения, и вот оно, наконец, принято", - рассказала одна из пострадавших и инициатор расследования Ксения Ашрафуллина, которая организовывала акцию в защиту Навального перед посольством РоSSии.

Ашрафуллина, однако, опасается, что дело будет иметь долгосрочные последствия, в частности, если она захочет поехать в РоSSию.

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