IT-специалисты без педагогического опыта смогут преподавать в школах

В украинских школах будут работать учителя без педагогического образования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Вести преподавательскую деятельность с школах Украины разрешат IT-специалистам без педагогического опыта.

Как рассказали в Минцифры, практикующим айтишникам, которые хотят работать в школе и обучать подрастающее поколение премудростям IT-сферы, необходимо будет пройти интернатуру под наблюдением опытного педагога. Затем останется пройти стажировку в учебном заведении и стать преподавателем.

"Благодаря такому подходу в украинских школах учащиеся будут учиться у специалистов с практикой, что повысит уровень преподавания математики, информатики и других STEM-дисциплин", — утверждают в Министерстве цифровой трансформации.

Положение о педагогической интернатуре уже утверждено в рамках реализации Дорожной карты реформирования IT-образования. Данная программа была представлена Минцифры и Минобразования в декабре 2021 года. По замыслу разработчиков, до 2030 года Украине понадобится более 500 тысяч специалистов, которые смогут повысить уровень IT-образования в стране.

Основными инициативами реформы IT-образования от МОН и Минцифры являются развитие неформального образования, изменение подходов к преподаванию математики и информатики в школах, повышение конкурентоспособности и автономности учреждений высшего образования в Украине.

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