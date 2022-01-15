Зеленский утвердил отчет СНБО по результатам смотра общественной безопасности и гражданской защиты

Отчет был утвержден после рассмотрения отчета МВД по результатам смотра общественной безопасности и гражданской защиты.

Зеленский утвердил отчет СНБО по результатам смотра общественной безопасности и гражданской защиты
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 декабря 2021 года "Об отчете по результатам проведения смотра общественной безопасности и гражданской защиты".

Соответствующий указ №11/2022 от 14 января опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается в тексте решения СНБО, отчет был утвержден после рассмотрения отчета Министерства внутренних дел по результатам проведения смотра общественной безопасности и гражданской защиты, предварительно одобренного Кабинетом Министров Украины.

Указ вступает в силу со дня его оглашения.

Напомним, Верховная Рада 2 октября приняла Кодекс гражданской защиты, которым определяются субъекты обеспечения гражданской защиты, их функции и полномочия.

Документ предполагает создание единой госсистемы гражданской защиты, состоящей из функциональных, территориальных подсистем и их звеньев. Кроме того, кодексом определяется состав и основные задачи сил гражданской защиты.

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