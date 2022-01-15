Вопрос "Северного потока-2" должен быть отложен до деэскалации, - Ермак

"Необходимо остановить какие-либо разговоры о возможности работы этого проекта".

Западу нужно воздержаться от шагов по завершению строительства газопровода "Северный поток-2" и его запуска до деэскалации ситуации вокруг границ Украины.

Об этом сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе беседы с американским дипломатом Джоном Гербстом, организованной Atlantic Council в пятницу.

"Я считаю, что пока мы четко не увидим деэскалацию вокруг украинской границы, необходимо остановить какие-либо разговоры о возможности работы этого проекта", - подчеркнул Ермак.

Накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не связывать вопрос деэскалации вокруг Украины с газопроводом "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Немецкая компания Uniper, являющаяся одним из европейских партнеров "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" , рассчитывает на сертификацию газопровода в середине 2022 года.