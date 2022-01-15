Украина начала дополнительные контакты с партнерами для усиления кибербезопасности

Работа веб-сайта МИД Украины возобновлена. В результате атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована.

Украина начала дополнительные контакты с партнерами для усиления кибербезопасности
Фото: facebook Ніколенка

МИД Украины после масштабной кибератаки на правительственные сайты начал дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты", - сообщил Николенко.

Он отметил, что команда специалистов МИДа, в сотрудничестве с другими причастными ведомствами, уже возобновила работу веб-сайта МИД Украины. В результате атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние ІТ-системы министерства работают в штатном режиме.

"Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом", - добавил представитель МИД.

Как сообщалось, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов влады. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.

В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было. В ведомстве также заявили, что ведут расследование этого инцидента. Специалисты выявили отдельные признаки причастности к нему хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"
Информацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в ГосдепеИнформацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в Госдепе
Следствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – МамедовСледствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – Мамедов
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
В Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на ДонбассеВ Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Украина и Азербайджан подписали ряд двусторонних договоровУкраина и Азербайджан подписали ряд двусторонних договоров
Началась встреча президентов Украины и АзербайджанаНачалась встреча президентов Украины и Азербайджана
Украина законтрактовала 31,5 млн доз вакцины от COVID-19 и ожидает еще 10 млн в рамках COVAXУкраина законтрактовала 31,5 млн доз вакцины от COVID-19 и ожидает еще 10 млн в рамках COVAX
Украина планирует вывести на орбиту восемь спутников к 2025 году, - глава ГоскосмосаУкраина планирует вывести на орбиту восемь спутников к 2025 году, - глава Госкосмоса
В Киеве началась встреча Ермака с советниками Шольца и МакронаВ Киеве началась встреча Ермака с советниками Шольца и Макрона
В Брюсселе стартует Комиссия НАТО-УкраинаВ Брюсселе стартует Комиссия НАТО-Украина
Украина призывает новое правительство Германии предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от РоSSии, - посолУкраина призывает новое правительство Германии предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от РоSSии, - посол
Украина покинет список стран повышенного риска для ГерманииУкраина покинет список стран повышенного риска для Германии
В Казахстане с начала протестов задержали 4 404 человекаВ Казахстане с начала протестов задержали 4 404 человека
В еще одной области Казахстана началась "антитеррористическая операция"В еще одной области Казахстана началась "антитеррористическая операция"
Последние новости
Подгружаем последние новости