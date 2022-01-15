Украина начала дополнительные контакты с партнерами для усиления кибербезопасности

Работа веб-сайта МИД Украины возобновлена. В результате атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована.

МИД Украины после масштабной кибератаки на правительственные сайты начал дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты", - сообщил Николенко.

Он отметил, что команда специалистов МИДа, в сотрудничестве с другими причастными ведомствами, уже возобновила работу веб-сайта МИД Украины. В результате атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние ІТ-системы министерства работают в штатном режиме.

"Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом", - добавил представитель МИД .

Как сообщалось, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов влады. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.