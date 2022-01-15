Украина начала дополнительные контакты с партнерами для усиления кибербезопасности
Работа веб-сайта МИД Украины возобновлена. В результате атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована.
МИД Украины после масштабной кибератаки на правительственные сайты начал дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты.
Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты", - сообщил Николенко.
Он отметил, что команда специалистов МИДа, в сотрудничестве с другими причастными ведомствами, уже возобновила работу веб-сайта МИД Украины. В результате атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние ІТ-системы министерства работают в штатном режиме.
"Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом", - добавил представитель МИД.
Как сообщалось, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов влады. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.
В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было. В ведомстве также заявили, что ведут расследование этого инцидента. Специалисты выявили отдельные признаки причастности к нему хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ.