В СБУ назвали волну "минирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФ

Украинская спецслужба призывает граждан сохранять спокойствие.

В СБУ назвали волну "минирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФ
Фото: пресцентр СБУ

Служба безопасности Украины прокомментировала искусственный рост количества сообщений о псевдоминировании объектов социальной сферы на всей территории Украины. В спецслужбе убеждены, что целью этого является напряжение и панические настроения в обществе.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Национальной полиции и других уполномоченных органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а преследуют цель создать напряжение и панические настроения в обществе", – отметил он.

В СБУ обращают внимание, что сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую РоSSийская Федерация ведет против Украины. В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество ясно это осознавало. Украинская спецслужба призывает граждан сохранять спокойствие.

"Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ, вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений. Вместе мы сможем эффективно противодействовать вредоносным информационным влияниям гибридной войны", - подчеркнул представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Как сообщалось, по данным Нацполиции, за минувшие праздники поступило 132 сообщения о минировании, 9 злоумышленников в 9 областях задержаны.

Кроме того, 12 января правоохранители получили уведомление о "минировании" всех школ во Львове и Черкассах. Такая же информация поступила в полицию Днепра.

В тот же день неизвестные "минировали" четыре станции столичного метро, а также аэропорты "Борисполь" и "Киев".

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