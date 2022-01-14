РоSSийские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди военных нет.

РоSSийские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 13 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Причепиловки роSSийские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Недалеко от Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

По состоянию на 7 часов утра 14 января, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в течение дня 13 января оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. А за предыдущие сутки, 12 января, - трижды. В результате боец ООС получил боевую травму.

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