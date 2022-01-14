Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации в крупных компаниях

Консервативное большинство суда решило, что Управление по охране труда превысило свои полномочия.

?Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации в крупных компаниях
Фото: Радио Свобода

Верховный суд США заблокировал требование администрации Джо Байдена, предписывающее частным компаниям с количеством работников более 100 человек обеспечить вакцинацию персонала или регулярное тестирование на коронавирус.

За такое решение проголосовали все шесть консервативных судей, в то время как три либеральных поддержали обязательную вакцинацию, пишет Wall Street Journal.

Суд пришел к выводу, что Белый дом делегировал контроль над жизненными условиями 84 миллионов американцев Управлению по охране труда (OSHA), у которого не было полномочий принимать такой акт.

В то же время, требование об обязательной вакцинации медицинских работников суд оставил в силе. Помимо трех либеральных судей за это проголосовали консерваторы Джон Робертс и Бретт Кавано.

Байден отреагировал на решение суда письменным заявлением, в котором говорится, что обязательная вакцинация медиков будет спасать жизнь людей. При этом он выразил разочарование отменой мандата по вакцинации в крупных компаниях. По его словам, это требование базировалось на здравом смысле, научных данных и законодательстве США.

"Теперь штаты и отдельные работодатели должны принимать решение о том, как сделать рабочие места максимально безопасными", - подчеркнул он. Байден призвал частные компании "присоединиться к уже введенным подобным мерам, а это - треть компаний Fortune 100".

Напомним, что решение Верховного суда было принято в разгар волны омикрона, уже вытеснившего предыдущий штамм дельта в США.

Обязательная вакцинация в крупных компаниях должна была вступить в силу на этой неделе.

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