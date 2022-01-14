РоSSийские войска в Приднестровье провели противопожарные учения и тренировки тыловиков

По данным украинской разведки, роSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ в Приднестровье, чтобы обвинить Украину.

В военном городке Оперативной группы роSSийских войск в Приднестровье состоялось занятие по противопожарной подготовке, а также первый этап конкурса "Армейский запас" между специалистами тылового обеспечения.

Об этом 14 января сообщили в Министерстве обороны РФ .

"По замыслу мероприятия в парке боевых машин на заправочной станции возникло условное возгорание. При поступлении сигнала пожарные расчеты выехали на чрезвычайную ситуацию. Особое внимание уделялось действиям при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов и эвакуации из опасной зоны военной техники", - говорится в сообщении.

В рамках первого этапа конкурса "Армейский запас" шесть команд соревновались в стрельбе из автомата Калашникова АК-47. По условиям конкурса, военнослужащие стреляли по мишени со 100 метров.

"Каждому участнику соревнования давалось шесть патронов для выполнения трех пристрелочных и трех контрольных выстрелов", - отметили в роSSийском Минобороны.

Ранее сегодня главное управление разведки Минобороны сообщило, что роSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ , чтобы обвинить Украину.

По данным разведки, 13 января на военном совещании в Приднестровье личному составу доложили о якобы готовящихся провокациях со стороны Украины в районе села Колбасна, где расположен большой состав боеприпасов и оперативная группа роSSийских войск.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что РоSSия готовит операцию на востоке Украины под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение.