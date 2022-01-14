РоSSийские войска в Приднестровье провели противопожарные учения и тренировки тыловиков

По данным украинской разведки, роSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ в Приднестровье, чтобы обвинить Украину.

РоSSийские войска в Приднестровье провели противопожарные учения и тренировки тыловиков
Фото: beztabu.net

В военном городке Оперативной группы роSSийских войск в Приднестровье состоялось занятие по противопожарной подготовке, а также первый этап конкурса "Армейский запас" между специалистами тылового обеспечения.

Об этом 14 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

"По замыслу мероприятия в парке боевых машин на заправочной станции возникло условное возгорание. При поступлении сигнала пожарные расчеты выехали на чрезвычайную ситуацию. Особое внимание уделялось действиям при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов и эвакуации из опасной зоны военной техники", - говорится в сообщении.

В рамках первого этапа конкурса "Армейский запас" шесть команд соревновались в стрельбе из автомата Калашникова АК-47. По условиям конкурса, военнослужащие стреляли по мишени со 100 метров.

"Каждому участнику соревнования давалось шесть патронов для выполнения трех пристрелочных и трех контрольных выстрелов", - отметили в роSSийском Минобороны.

Ранее сегодня главное управление разведки Минобороны сообщило, что роSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ, чтобы обвинить Украину.

По данным разведки, 13 января на военном совещании в Приднестровье личному составу доложили о якобы готовящихся провокациях со стороны Украины в районе села Колбасна, где расположен большой состав боеприпасов и оперативная группа роSSийских войск.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что РоSSия готовит операцию на востоке Украины под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"
Информацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в ГосдепеИнформацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в Госдепе
Следствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – МамедовСледствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – Мамедов
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
Арест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic CouncilАрест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic Council
Блок рекламы


Похожие новости
Швеция выведет свои войска из Мали из-за ЧВК "Вагнер"Швеция выведет свои войска из Мали из-за ЧВК "Вагнер"
РоSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ, чтобы обвинить УкраинуРоSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ, чтобы обвинить Украину
РоSSийские наемники открывали огонь у Причепиловки и Станицы ЛуганскойРоSSийские наемники открывали огонь у Причепиловки и Станицы Луганской
Из Казахстана начали выводить войска ОДКБИз Казахстана начали выводить войска ОДКБ
МИД выразил надежду, что войска ОДКБ не задержатся в КазахстанеМИД выразил надежду, что войска ОДКБ не задержатся в Казахстане
Оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе и ранили военногоОккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе и ранили военного
РоSSийские военные продолжают прибывать в Казахстан вместе с техникой
РоSSийские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУРоSSийские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ
В центре Алматы войска провели "зачистку", полиция сообщила о десятках погибшихВ центре Алматы войска провели "зачистку", полиция сообщила о десятках погибших
В Багдаде предотвратили две атаки беспилотников со взрывчаткой на войска СШАВ Багдаде предотвратили две атаки беспилотников со взрывчаткой на войска США
Последние новости
Подгружаем последние новости