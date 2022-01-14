РоSSия готовит операцию на востоке Украины под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение, – CNN

Боевики научены вести бои в городских условиях и использовать взрывчатку "для актов саботажа".

РоSSия готовит операцию на востоке Украины под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение, – CNN
Фото: facebook/Минобороны РоSSии

РоSSия подготовила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины, чтобы создать повод для вторжения в страну.

Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает СNN.

По его словам, у США есть доказательства того, что боевики научены вести бои в городских условиях и использовать взрывчатку "для проведения актов саботажа".

По словам источника телеканала, роSSийские военные планируют начать подставную операцию за несколько недель до вторжения в Украину, которое может начаться "между серединой января и серединой февраля".

Он отметил, что роSSийские власти начали готовить аудиторию к возможному вмешательству, заявляя об ухудшении положения с правами человека в Украине и усилении воинственности украинских лидеров.

13 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил со ссылкой на данные разведки, что РоSSия собирается сфабриковать повод для вторжения в Украину и обвинить украинскую сторону в подготовке нападения на роSSийские силы на востоке страны.

По словам Салливана, РоSSия намерена использовать, в частности, саботаж и "информационные операции".

Главное управление разведки Минобороны Украины 14 января сообщило, что роSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ, чтобы обвинить Украину.

По данным разведки, 13 января на военном совещании в Приднестровье личному составу доложили о якобы готовящихся провокациях со стороны Украины в районе села Ковбасны, где расположен большой состав боеприпасов и оперативная группа роSSийских войск.

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