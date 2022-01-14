Резников провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании

Накануне президент Украины пообщался с премьером Британии.

Резников провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании
Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Министр обороны Алексей Резников сообщил о важном телефонном разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Об этом украинский министр написал в твиттере.

"Был рад провести очень важный телефонный разговор с министром обороны Великобритании, нашим близким другом Беном Уоллесом. Мы продолжаем развивать наше стратегическое оборонное партнерство в соответствии с общими политическими целями. При этом, как всегда, делаем наши страны сильнее и безопаснее!" – отметил Алексей Резников.

Накануне вечером глава Минобороны Украины беседовал с министром обороны Соединенных Штатов. Алексей Резников и Ллойд Остин обсудили наращивание Россией войск у границ Украины.

Глава Пентагона подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет предоставления США помощи в обороне.

Как сообщалось, вечером 13 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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