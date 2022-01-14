Украина и Азербайджан подписали ряд двусторонних договоров

В частности, между Нафтогазом и SOCAR.

Украина и Азербайджан подписали ряд двусторонних договоров
Фото: president.gov.ua

Украина и Азербайджан подписали шесть двусторонних соглашений. Президенты стран подписали совместную декларацию, - сообщили на брифинге по случаю визита главы Азербайджана Ильхама Алиева.

Также между правительствами Украины и Азербайджана подписано соглашение о сотрудничестве в сфере пищевых продуктов, меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в аграрной сфере, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере земельных отношений.

НАК "Нафтогаз" подписал меморандум о взаимопонимании с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR.

"Мы подписали декларацию президентов Украины и Азербайджана. Ею закреплена готовность оказывать поддержку суверенитету, территориальной целостности наших государств, стремление обеспечить мир в Черноморском и Каспийском регионе и за их пределами", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что товарооборот между Украиной и Азербайджаном в настоящее время составляет рекордный 1 млрд. долларов США. К 2024 году хотят вдвое увеличить двустороннюю торговлю, нарастить общие инвестиции и увеличить участие азербайджанских компаний в проектах "Большой стройки".

В первой половине года договорились о заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, затем хотят организовать заседание Совета президентов Украины и Азербайджана.

Ильхам Алиев в свою очередь добавил, что 6 февраля Украина и Азербайджан будут отмечать 30-летие дипломатических отношений.

"Сейчас эта поддержка ярко продемонстрирована подписанием документов. Между нашими народами существует крепкая дружба, которая нас объединяет", - отметил он.

Алиев вспомнил, что в Азербайджане построили монумент Тарасу Шевченко и один из населенных пунктов в Азербайджане носит имя Украины.

Есть планы развития энергетической сферы, "Сокар" серьезно настроена на это сотрудничество, добавил президент Азербайджана.

Напомним, президент Азербайджана Алиев 14 января прибыл с официальным визитом в Украину. До этого Алиев и Зеленский встречались в Брюсселе. Также Зеленский в 2019 году посещал Азербайджан.

В феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, Владимир Зеленский предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.

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