Правительство Швеции решило отказаться от участия в антитеррористической миссии Takuba и в течение 2022 года вывести военных из Мали. Это произошло из-за прибытия в Мали боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом, будучи во Франции, заявила журналистам глава МИД Швеции Анн Линде, передает Reuters.

"Мы знаем, что там действуют вагнеровцы, если их влияние на обстановку [в Мали] усилится, мы не сможем оставлять там столько военных", – признала министр.

Она подчеркнула, что прибытие боевиков на помощь официальным властям недопустимо, из-за этого "будут последствия".

В 2020 году парламент Швеции разрешил отправить в Мали до 150 военнослужащих для участия в операции Takuba. В миссии ООН задействовано еще около 250 шведских военных. Ситуацию в Мали парламент снова обсудит в феврале, отметила Линде.

Миссия Takuba частично продлила антитеррористическую операцию Вооруженных сил Франции в Сахеле. В Takuba принимают участие военные и логистические мощности 14 европейских стран, помогающих малийским силовикам в борьбе с вооруженными исламистами.

В Париже уже подтвердили, что некоторые страны-участницы Takuba заявили о беспокойстве в связи с прибытием в Мали сил роSSийского ЧВК "Вагнер".

США и Евросоюз , прежде всего Франция, неоднократно выражали обеспокоенность пребыванием в Мали "группы Вагнера". Однако роSSийская сторона заявляла, что никаких представителей вооруженных сил РФ в Мали нет.

В сентябре прошлого года также стало известно, что роSSийская ЧВК "Вагнер" набирает боевиков для выполнения миссии в Мали. При этом уроженцев Украины, в частности, жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса, на эту задачу не берут. Перед тем лондонская газета Times сообщила, что контингент численностью в 1 тыс. роSSийских наемников отправится в Мали в рамках договора с военными, захватившими власть в республике. Миссия роSSийского контингента будет состоять в подготовке войск и защите чиновников режима в стране, пережившей два переворота за последний год.

Бывшая французская колония Мали – одно из самых больших и беднейших государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Население исповедует ислам.

В мае 2021 года малийские военные арестовали временного президента страны Ба Ндао, премьера Моктар Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре. Причиной стал отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камара, активных участников военного переворота прошлого года. В июле на переходного президента Мали полковника Ассими Гойту, пришедшего к власти после майского военного переворота, было совершено покушение.