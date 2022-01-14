Светлане Олешко разрешили участвовать в конкурсе на директора Харьковского русского драмтеатра

Дополнительное заседание конкурсной комиссии допустило к следующему этапу конкурса всех 8 кандидатов и кандидаток, подавших документы.

Светлане Олешко разрешили участвовать в конкурсе на директора Харьковского русского драмтеатра
Фото: kharkov.ua

По итогам дополнительного заседания конкурсной комиссии, выбирающей директора-художественного руководителя Харьковского театра русской драмы им. Пушкина, к следующему этапу конкурса допущены все 8 кандидатов и кандидаток, подавших документы. Об этом сообщила Коалиция деятелей культуры.

В частности, в конкурсе снова примут участие директор театра "Арабески" Светлана Олешко и директор Харьковского исторического музея им.Сумцова Игорь Поддубный, ранее отсеянные на этапе технического отбора. По предварительной оценке юристов, это решение было незаконным.

Напомним, 10 января состоялось первое заседание конкурсной комиссии, избирающей директора Харьковского театра русской драмы им. Пушкина. По итогам рассмотрения технических требований к кандидатам, из 8-ми человек, подавших документы, к следующему этапу допустили лишь троих: Сергея Москаленко, Ингу Лобанову, Наталью Мисенко. Светлана Олешко была исключена из конкурса из-за отсутствия в ее пакете документов сертификата о знании украинского языка.

На пресс-конференции, организованной по поводу этого события Коалицией деятелей культуры, юрист Алексей Головин отметил, что согласно Закону о функционировании украинского языка как государственного, документ, подтверждающий знание языка, следует требовать на этапе утверждения в должности, но не раньше. Соответственно, отсутствие сертификата на момент технического отбора не может быть законной причиной исключения кандидата из конкурса.

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