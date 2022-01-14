Украине нужно современное вооружение, политическая поддержка и единство с европейскими странами, - Кличко

Украине как демократической стране нужны современные вооружения, политическая поддержка и единство с европейскими странами. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью британскому «Channel 4», отвечая на вопрос о том, достаточно ли, по его мнению, делают европейские партнеры Украины для защиты ее от роSSийской агрессии.

«Мы увидели результаты состоявшихся в Женеве переговоров между США и Россией . И после переговоров роSSийские войска вернулись к границам нашей страны. РоSSия все еще играет мускулами», – отметил Кличко.

Он также назвал несправедливым и тревожным тот факт, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО и будущем нашего государства проходят без участия Украины. И отметил опасность роSSийской пропаганды.

«Сегодня действительно главное оружие РоSSийской Федерации – медиапропаганда, а не танки и пули. Мы понимаем, что без пропаганды и вмешательства РоSSии конфликта на востоке Украины никогда бы не произошло», – сказал Кличко.