Янукович подал на Верховную Раду в суд из-за лишения его звания президента без импичмента

Окружной админсуд Киева согласился рассмотреть иск.

Янукович подал на Верховную Раду в суд из-за лишения его звания президента без импичмента
Фото: 1fin.biz

Бывший президент Виктор Янукович подал в Окружной админсуд Киева еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме импичмента.

Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Окружной административный суд г. Киева уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - написала она в Телеграме.

Напомним, что Верховная Рада отправила Януковича в отставку 22 февраля 2014 года в связи с его самоустранением. Через год парламент лишил Януковича звания президента Украины.

Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном Суде Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден Суду.

Согласно ст. 105 Конституции, звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президента Украины не отстранили от должности в рамках импичмента. Против Януковича не было процедуры импичмента.

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