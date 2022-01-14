Депутат Европарламента предлагает применить санкции против судей, привлеченных к делу Порошенко

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель считает дело против Петра Порошенко "грязными политическими играми". В интервью “Прямому” она сообщила, что Европейский парламент будет вступать за введение санкций против лиц, причастных к политическому преследованию пятого Президента Украины.

“В целом мы видим, что есть угроза значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это использование политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов, о чем мы знаем со времен Януковича. Я очень сожалею, что история повторяется снова, мы возвращаемся в прошлые времена и снова видим дела против политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-либо в Украине – или прокурорам, или политикам, или судьям участвовать в этих грязных политических играх”, – подчеркнула евродепутат.

Она также отметила, что репрессии против лидера оппозиции во время эскалации роSSийских войск на границах играют на руку Путину.

“Это еще одна сторона этого вопроса. Страна должна быть объединенной, и нужно пытаться найти общую позицию, как противодействовать общему внешнему врагу, а не бороться с внутренними политическими оппонентами в Украине. Я думаю, что это не очень разумно – сейчас играть Путину на руку возможным арестом бывшего президента Украины”, – говорит Виола фон Крамон.

«Мы очень внимательно к этому отнеслись. Мы видели, какие именно обвинения выдвигаются, они все искусственные, вымышленные, и это четко напоминает мне времена Януковича, когда он посадил в тюрьму Юлию Тимошенко и арестовал многих других бывших политиков. Это очень похоже”, – говорит депутат Европарламента.

“Хорошо, когда есть честная политическая конкуренция. Если у нас выборы впереди, то в политике нужно бороться политическими методами, а не путем использования правосудия. И конечно, когда мы видим, какие политические оппоненты сегодня в Украине, то, конечно, бывший президент - серьезный конкурент и является тем, кто может быть угрозой для действующего президента”, – отмечает депутат.

Комментируя возможную международную реакцию в случае ареста Порошенко, она отметила: “Если вы посмотрите на период 2010-2011 годов, то причастные судьи и политики попали под индивидуальные санкции. Конечно, санкции должны быть внимательно выверены и избраны. Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим играм. Но люди, откровенно поддерживающие такие грязные политические игры, естественно должны испытать на себе политические и экономические последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко настаиваем на этом. Мы уже обратились за целевыми санкциями против роSSийских судей, вовлеченных в политическое правосудие. И, конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за целевые санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры”, – предупредила Виола Фон Крамон.