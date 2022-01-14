В ГБР считают, что поездка Порошенко за границу не была запланирована заранее

Он купил билеты после того, как ему пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований.

Государственное бюро расследований считает, что поездка пятого президента, народного депутата Петра Порошенко за границу не была заранее запланирована, как об этом говорили его адвокаты.

На брифинге в ГБР сообщили, что Порошенко купил билеты в Стамбул в 19 часов 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку о вызове, но он это проигнорировал.

"Заявления адвокатов о том, что заранее была запланирована поездка, не соответствуют действительности. 20 декабря 2021 г. пятому президенту и ныне народному депутату сообщено о подозрении. На протяжении всего этого времени от стороны защиты звучали заявления, которые имели целью придать этому делу политическую окраску", – отметили в ГБР.

Поскольку Порошенко, как отметили в ГБР, уклонился от явки в суд, ходатайство об избрании меры пресечения до сих пор не было рассмотрено. Следователи надеются, что это будет сделано уже в понедельник, 17 января, когда Порошенко вернется в Украину. Они также надеются, что он сам придет на заседание по избранию меры пресечения и принудительно его приводить не нужно.

О том, что ждет Порошенко, если он не прилетит 17 января, как обещал, в ГБР должны сообщить впоследствии.

Напомним, Порошенко уехал за границу еще до официального оглашения подозрения. Он заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января. Порошенко хочет воспользоваться правом народного депутата на безотлагательный прием генерального прокурора. Ирина Венедиктова, как известно, подозрение Порошенко не подписывала, потому что была в отпуске. Вместо нее это сделал ее заместитель.

Именно 17 января суд и планирует избрать ему меру пресечения. В ходатайстве для него просят заключение под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Именно столько просили и для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.

Адвокаты Порошенко заявили, что уже есть решение о его задержании. В ГБР тем временем говорят, что политик уклонился от явки в суд, а это может привести к избранию более строгой меры пресечения.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличных.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно станет известно 14 января, когда обнародуют постановление.

Кроме Порошенко и Медведчука фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный, кто был под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин за границей.

Обоим объявили подозрение еще осенью. Тогда стражи порядка привели также аудио разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по поводу реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудио фигурирует имя Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина.

В разговорах в качестве участников фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Зурабов и помощник Путина Сурков.