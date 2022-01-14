РоSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих РФ, чтобы обвинить Украину

Об украинских "провокациях" заявили военным Молдовы.

РоSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих Вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украине.

Об этом сообщили на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"В военные подразделения страны-агрессора и ее сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям", – отметили разведчики.

По информации военной разведки Украины, 13 января в 3 омсбр Вооруженных сил Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доведено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсоставы оперативной группы войск РФ).

В молдавском поселке Колбасная, где проживают многие украинцы, действует пункт пропуска с Украиной.

На военном складе в разное время находилось около 20 000 тонн боеприсов.

Колбасная на карте
Фото: Google
Колбасная на карте

"Распоряжение о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не доводилось, но было отмечено готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению. На сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу", – объяснили в ГУР Минобороны.

Напомним, также оккупанты продолжают удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки роSSийских войск на временно захваченных территориях Донбасса и Луганщины.



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