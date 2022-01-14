ВАКС приговорил бывшего киевского прокурора к 5 годам лишения свободы

Его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 14 января, вынес тюремный приговор для бывшего начальника отдела прокуратуры Киевской области Владимира Чеботарева.

Его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие выяснило, что Чеботарев подбивал директора частной фирмы дать взятку в размере 130 тысяч гривен работникам прокуратуры Ровенской области. При этом он не собирался передавать эти деньги, а хотел присвоить их. Таким образом, он завладел 50 тысячами гривен в апреле и сентябре 2016 года.

Суд учел доказательства следствия и признал бывшего прокурора виновным по ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 190 УК Украины.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции. До этого времени экс-прокурор будет находиться под залогом в 1,24 млн. гривен.

Чеботарева уволили из органов прокуратуры в марте 2018 года.