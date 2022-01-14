Началась встреча президентов Украины и Азербайджана

Владимир Зеленский начал встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в Киеве с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

После завершения встречи состоятся украино-азербайджанские переговоры в расширенном составе. Также запланировано подписание двусторонних документов.

Потом президенты встретятся с представителями средств массовой информации.

Напомним, 15 декабря прошлого года Зеленский во время рабочего визита в Брюссель провел встречу с Алиевым, во время которой призвал Азербайджан присоединиться к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц. 24 декабря Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана.