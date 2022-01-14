Началась встреча президентов Украины и Азербайджана
Запланировано подписание двусторонних документов.
Владимир Зеленский начал встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в Киеве с рабочим визитом.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
После завершения встречи состоятся украино-азербайджанские переговоры в расширенном составе. Также запланировано подписание двусторонних документов.
Потом президенты встретятся с представителями средств массовой информации.
Напомним, 15 декабря прошлого года Зеленский во время рабочего визита в Брюссель провел встречу с Алиевым, во время которой призвал Азербайджан присоединиться к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц. 24 декабря Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана.
В феврале президент Турции Реджеп Эрдоган совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня. Также планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Турцией, в частности, относительно зоны свободной торговли. В этом же месяце будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, Зеленский предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.