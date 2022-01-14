ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что претензии к НАТО "накопились" с 90-х годов

РоSSийский дипломат считает, что Запад "зарвался".

Лавров заявил, что претензии РоSSии к НАТО "накопились" с 90-х годов
Фото: mid.ru

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что РФ потребовала гарантии нерасширения НАТО, потому что "накопилось".

Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировали росСМИ.

"Накопилось! Накопилось за период после 90-х годов, когда давались обещания о нерасширении НАТО...", - сказал Лавров.

Он также заявил, что западные страны "сами пошли на обострение".

"Время, которое было избрано (для претензий РФ к Альянсу, - ред.), отражает период, когда Запад зарвался. Давайте прямо говорить. И, нарушая все обязательства и здравый смысл, пошел на обострение", - заявил Лавров.

"Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, мы запрягали очень долго, нам пора ехать. Ждем, пока ямщик на той коляске ответит на наши предложения, тогда поедем", - добавил роSSийский дипломат.

Кремль требует юридических гарантий, что государства Восточной Европы никогда не смогут стать членами Альянса. При этом переговорщик от РоSSии на саммите из США Сергей Рябков прямым текстом потребовал никогда не вовлекать в НАТО именно Украину. Кроме того, Кремль хочет уменьшения количества натовского вооружения в Европе.

В случае отказа НАТО от "гарантий безопасности", РоSSия пригрозила перейти к "режиму контругроз". Заместитель Лаврова Сергей Рябков, участвовавший в роSSийско-американских переговорах в Женеве, заявил, что НАТО "надо собирать манатки и возвращаться к рубежам 1997 года".

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