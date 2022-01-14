РоSSия ищет повод для вторжения в Украину или она может его придумать, - советник Байдена

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РоSSия ищет повод для вторжения в Украину, а если не получится – она может его сфабриковать.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Белом доме.

Салливан предположил, что поводом к вторжению может стать "попытка переворота в Украине".

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что РоSSия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на роSSийские силы на востоке Украины", - заявил он.

"Мы видели этот сценарий в 2014 году, и они готовят его снова", - сказал Салливан.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/hBw2awShDp — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2022

В то же время, советник Байдена отметил, что у США пока нет подтверждений того, что РоSSия решилась на военную агрессию против Украины, но подчеркнул, что США "готовы в любом случае".

В отношении переговоров с РФ он заявил, что в Штатах все еще считают, что "путь дипломатии может работать".

"Мы готовы к любым вариантам. Мы готовы добиваться прогресса за столом переговоров. Мы готовы делать необходимые и надлежащие шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров и жесткого ответа на любую неприкрытую агрессию, которая может произойти", - подчеркнул Салливан.

Напомним, в конце октября прошлого РоSSия снова начала наращивать свои войска возле границы с Украиной. Это происходит и сейчас на фоне диалога Украины с НАТО и обсуждения перспектив ее вступления в Альянс. Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, сделанные 1 ноября 2021 года в районе роSSийского города Ельня, в 300 км к северу от Сумской области. На них видно большое скопление военной техники. Кроме того, Politico заявило, что в районы близ Брянска и Курска (это еще ближе к границе с Украиной) РоSSия перебросила танковую дивизию, оснащенную Т-80У и САУ. Снимки из этих районов журналисты не опубликовали.

Данные украинской разведки также свидетельствовали, что вероятность масштабной эскалации со стороны РоSSии существует. В начале 2022 года издание New York Times написало, что, несмотря на некоторое замедление наращивания сил на границе с Украиной, угроза вторжения так и не исчезла. Впрочем, само вторжение зависит от многих факторов, поэтому Путин сдвинул его возможную дату ближе к весне.

12 января 2022 года в Брюсселе состоялось заседание Совета РоSSия-НАТО. На переговорах РоSSия озвучила свое требование гарантировать, что НАТО не будет принимать новых членов, включая Украину. Блок этот ультиматум отклонил. НАТО также призвало РоSSию вывести свои военные силы из Грузии, Украины и Молдовы, которые были размещены без приглашения властей государств и согласования с правительствами.