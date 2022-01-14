"Я не окажусь за решеткой", – Порошенко

Пятый президент говорит, что это уже второе дело, открытое против него по статье о государственной измене.

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что "угольное дело" является уже вторым, в котором ему инкриминируют государственную измену. Первое было открыто после телефонного разговора с Джо Байденом еще до его избрания президентом США .

Об этом он сказал в интервью "Настоящему времени".

"Потом они быстро закрыли дело о госизмене и начали новое", – заявил он.

По мнению Порошенко, одним из мотивов открытия против него дела за государственную измену является месть бизнесмена Игоря Коломойского за утраченные активы.

Главной же целью расследования против себя политик считает желание его запугать. Он также убежден, что за решеткой не окажется.

"Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духа, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014, и в 2019", – высказался политик.

Напомним, Порошенко уехал за границу еще до официального оглашения подозрения. Он заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января. Порошенко хочет воспользоваться правом народного депутата на безотлагательный прием генерального прокурора. Ирина Венедиктова, как известно, подозрение Порошенко не подписывала, потому что была в отпуске. Вместо нее это сделал ее заместитель.

Именно 17 января суд и планирует избрать ему меру пресечения. В ходатайстве ему просят содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Именно столько просили и для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.

Адвокаты Порошенко заявили, что уже есть решение о его задержании. В ГБР тем временем говорят, что политик уклонился от явки в суд, а это может привести к избранию более строгой меры пресечения.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили наличными.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов, и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 14 января, когда обнародуют постановление.

Кроме Порошенко и Медведчука фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный, кто был под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин за границей.

Обоим объявили подозрение еще осенью. Тогда правоохранители предоставили также аудиозаписи разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по поводу реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудиозаписи фигурирует имя Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина.

В разговорах в качестве участников фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Зурабов и помощник Путина Сурков.