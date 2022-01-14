Министр обороны Германии не видит связи между "Северным потоком-2" и деэскалацией

Ламбрехт также назвала "очень хорошим знаком", что в настоящее время состоялись переговоры Совета НАТО-РоSSия.

Министр обороны Германии не видит связи между
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не считает нужным увязывать вопросы деэскалации вокруг Украины с вопросом газопровода "Северный поток-2".

Об этом она сказала в интервью радио rbb.

"Мы не должны вовлекать проект в этот конфликт. Мы должны решить его с помощью переговорных форматов, сейчас есть такая возможность, должны ее использовать, а не пытаться разрешить конфликт с помощью проектов, которые вообще не имеют к этому никакого отношения", – сказала Ламбрехт.

Она не ответила на вопрос корреспондента о том, что в декабре, вскоре после назначения на должность, сама заявляла о необходимости ужесточения санкций, в частности против ближайшего окружения Путина.

Ламбрехт также назвала "очень хорошим знаком" то, что начались переговоры Совета НАТО-РоSSия. Диалог, по ее мнению, может приостановить эскалацию. Министр считает, что этот формат может стать платформой для сближения позиций.

В то же время она подчеркнула: "Но также должно быть ясно, что Москва не имеет права вето относительно того, какая страна может стать членом НАТО".

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Немецкая компания Uniper, являющаяся одним из европейских партнеров "Газпрома" в проекте "Северный поток-2 ", рассчитывает на сертификацию газопровода в середине 2022 года.

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