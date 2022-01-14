Сенат США не поддержал законопроект о новых санкциях в отношении "Северного потока-2"

Законопроект республиканского сенатора Тэда Круза о новых санкциях против роSSийского газопровода "Северный поток-2" в четверг не набрал достаточного количества голосов.

Документ поддержали 53 сенатора при необходимом минимуме в 60 голосов, 41 – проголосовал "против". Трансляция голосования была доступна онлайн.

Законопроект Круза предполагает введение санкций против материнской компании проекта Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора, гражданина Германии Матиаса Варнига. Эти санкции были отклонены в прошлом году.

Законопроект устанавливает применение ограничительных мер в отношении газопровода в течение 15 дней с момента подписания и позволяет Конгрессу проголосовать за возобновление санкций в случае отказа от них президента. Он предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, от которых Штаты отказались в мае и в отношении участников сертификации газопровода.

Поддержать этот документ сенаторов призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Со своей стороны Белый дом поддерживает альтернативный план сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса. предусматривающий санкции только в ответ на агрессивные действия РоSSии против Украины.

Сенаторы-демократы говорили, что законопроект Круза может оттолкнуть США от европейских союзников в то время, когда единство имеет большое значение для противодействия агрессивному поведению РоSSии в регионе.

Автор законопроекта Круз отверг эти доводы демократов и заявил, что они заинтересованы лишь в том, чтобы предоставить Байдену политическое прикрытие.

Тэд Круз является последовательным критиком "Северного потока-2". Продвинуть этот законопроект по санкциям на рассмотрение Сената удалось благодаря отказу Круза от блокирования одобрения десятка кандидатур на разные должности, выдвинутые Байденом.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.