В Венгрии одобрили четвертую прививку от ковида

Сделать его могут все желающие после консультации с лечащим врачом.

Власти Венгрии одобрили применение четвертой дозы вакцины против коронавируса. Сделать прививку смогут все желающие после консультации с лечащим врачом.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш, сообщает Reuters.

"Четвертую прививку от COVID-19 может сделать любой после консультации с врачом, постановление (правительства - ред.) об этом будет опубликовано на этой неделе", - сказал Гергей Гуляш.

Гуляш сделал это объявление именно тогда, когда Венгрия ожидает резкого увеличения новых случаев COVID-19 из-за быстрого распространения штамма коронавируса Омикрон.

В Венгрии практически нет карантинных ограничений, школы работают в обычном режиме. Ношение масок обязательно в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

За время пандемии в Венгрии от COVID-19 умерло 40 164 человека.

Напомним, в Греции одобрили применение четвертой дозы вакцины против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Соответствующее решение было утверждено Национальным комитетом по вакцинации Греции.