Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины

"Прилагаем общие усилия для достижения мира".

Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
Фото: ЕРА/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили безопасность вокруг Украины. Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира. Ценю неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности", - написал Зеленский.

Провів плідну розмову з @BorisJohnson. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку ?? суверенітету й територіальної цілісності ??.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2022

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ситуацию в Европе, а также ситуацию внутри и вокруг Украины.

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