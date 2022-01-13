Глава МИД Польши – о переговорах в ОБСЕ: "Путь к консенсусу еще далек"

Збигнев Рау отметил, что именно Украина будет целью его первого официального визита в качестве главы ОБСЕ.

Глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил об отсутствии прорыва в переговорах, касающихся РоSSии и Украины. Политик высказался по этой теме в Вене, где представил приоритеты председательства Польши в Организации безопасности и сотрудничества в Европе, которое началось 1 января.

Об этом сообщает "Радио Польша ".

Польский министр заверил, что его страна хочет стремиться к возобновлению диалога между Россией и Украиной, но в духе уважения к международному праву и принципам ОБСЕ . Однако, по его словам, путь к такому консенсусу еще далек.

"Сейчас трудно говорить о каком-то прорыве. Я думаю, позиции намечены. Надо ожидать, что их будут в дальнейшем представлять. Если да, то, может, можно будет ожидать какой-то гибкости – гибкости согласно постановлениям международного права и принципам и обязательствам ОБСЕ ", – сказал Збигнев Рау.

Глава МИД отметил, что именно Украина будет целью его первого официального визита в качестве главы ОБСЕ .

"Обязательно посещу также восточную часть Украины, чтобы на месте исследовать, как выглядит ситуация. Очень важным приоритетом польского председательства в ОБСЕ является положение гражданского населения, которое пострадало от вооруженных конфликтов, поэтому это будет очень важной частью моего визита в Украину", - подчеркнул Збигнев Рау.

Ранее сегодня Збигнев Рау заявил, что Европа сейчас оказалась ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет. Такое мнение он высказал на открытии Постоянного совета ОБСЕ .

Кремль требует от Запада юридических гарантий, что государства Восточной Европы, в первую очередь, Украина и Грузия, никогда не смогут стать членами Альянса. Кроме того, РоSSия требует уменьшения количества натовского вооружения в Европе.

10 января эти требования обсуждались на встрече представителей США и РоSSии, 12 января – в рамках Совета НАТО – РоSSия, а 13 января – в рамках Постоянного совета ОБСЕ .