В Херсоне боевика "ДНР/ЛНР" заочно приговорили к 9 годам заключения

Начало срока отбывания наказания исчисляется со дня задержания гражданина и приведения приговора в исполнение.

В Херсоне заочно приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика "ДНР/ЛНР", воевавшего против Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

"При публичном обвинении Херсонской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства признан виновным уроженец с. Красная Поляна за участие и содействие террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина с октября 2014 по март 2015 добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Отдельный казачий батальон имени Ермака" в составе террористической организации "Луганская народная республика" и был механиком-водителем боевой машины БТР.

Затем, с сентября 2015-го по март 2017 года злоумышленник присоединился к другой террористической организации - "Донецкая народная республика" и принимал непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он управлял тяжелой техникой БТР, грузовым военным автомобилем "Урал". Также мужчина ремонтировал бронированные транспортные средства и разную технику военного назначения, выполнял другие возложенные на него задачи.

Как сообщили в прокуратуре, приговор суда вступил в законную силу, а начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания гражданина и приведения приговора в исполнение.