Порошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий Кремля

Специальное заседание Комитета международных дел по украинскому вопросу состоится 17 января.

Порошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий Кремля
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в Брюсселе рассказал об обсуждении содержания более жесткой резолюции Европарламента, которую намерены проголосовать в случае активизации Россией военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба «ЕС».

«Главная цель моей поездки и моих встреч – это защита Украины в этих очень непростых условиях. Первое – это оценка текущей ситуации и «единый голос» почти всех политических фракций Европейского парламента – на встречах со мной присутствовали представители всех влиятельных фракций, которые формируют повестку дня, формируют решение Европарламента», – отметил Порошенко.

Он также подтвердил, что 17 января вечером состоится специальное заседание Комитета международных дел по украинскому вопросу.

«Здесь будут работать наши представители, наши депутаты. И если развитие событий приобретет нежелательное направление, срочно будет созвана и сессия Европарламента, срочно будут дебаты по Украине, будет подготовлена новая, еще более жесткая резолюция. Содержание этой резолюции было подробно обсуждено во время более чем трехчасовой встречи с евродепутатами», – резюмирует Петр Порошенко.

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